Россия увеличивает частоту полетов в Минск, Женеву и Мале
Число регулярных рейсов из Москвы в Белоруссию и Швейцарию вырастет до трех раз в неделю, на Мальдивы - до четырех.
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С воскресенья, 25 октября, будет увеличена частота полетов в Белоруссию, Швейцарию и на Мальдивы.
Как рассказали в «Аэрофлоте», число регулярных рейсов из Москвы в Минск и Женеву вырастет до трех раз в неделю, в Мале - до четырех.
На прошлой неделе Россия возобновила авиасообщение с Сербией, Японией и Кубой. Также для граждан страны открыты Турция, Танзания, Великобритания, Абхазия и несколько других стран.