Россия увеличивает частоту полетов в Минск, Женеву и Мале

С воскресенья, 25 октября, будет увеличена частота полетов в Белоруссию, Швейцарию и на Мальдивы.

Как рассказали в «Аэрофлоте», число регулярных рейсов из Москвы в Минск и Женеву вырастет до трех раз в неделю, в Мале - до четырех.

На прошлой неделе Россия возобновила авиасообщение с Сербией, Японией и Кубой. Также для граждан страны открыты Турция, Танзания, Великобритания, Абхазия и несколько других стран.