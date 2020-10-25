«Они не обойдутся без нас»: Рогозин прокомментировал начало новой лунной гонки

Новая лунная гонка приведет к осознанию необходимости совместных усилий стран в покорении космоса. Такое мнение высказал глава отечественной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Он указал, что соперничество продлится до момента осознания его бессмысленности, отметив, что российские специалисты готовы прийти на помощь тем, кто «попадает в беду», в частности американцам, а те, вероятно, также не откажут в содействии.

«Будущее покорение Луны не сможет быть национализировано какой-то одной страной, они не обойдутся без нас», - заявил Рогозин в эфире «Первого канала».

Ранее глава Роскосмоса сообщал, что Россия готовит поправки к новой программе Соединенных Штатов, носящей название «Артемида» и предполагающей высадку американских астронавтов на Луну в 2024 году.