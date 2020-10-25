Более 50 тысяч человек за сутки заболели COVID-19 во Франции

Суточный прирост новых больных с диагнозом коронавирусная инфекция во Франции впервые с момента начала пандемии превысил порог в 50 тысяч случаев.

По данным санитарного агентства республики Santé Publique, за последние 24 часа прибавилось 52 010 заболевших. Накануне было выявлено более 45 тысяч случаев.

Впервые о коронавирусе нового типа мир узнал в конце прошлого года. Очагом заражения эпидемиологи считают многомиллионный китайский город Ухань в провинции Хубэй. Именно там появились первые заболевшие.

Власти КНР приняли решение о закрытии региона на карантин, однако принятые меры не помогли предотвратить распространение инфекции по миру. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сегодня COVID-19 болеют 42 619 959 человек.

В России за прошедшие сутки выявили 16 710 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю инфекции. Общее число заразившихся в стране с начала пандемии выросло до 1 513 877 человек. За сутки от инфекции скончались 229 пациентов, за все время умерло 26 050. Всего COVID-19 перенесли 1 138 522 пациентов.