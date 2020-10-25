«Такой сценарий вероятен»: Орешкин считает, что рубль отыграет часть потерь

Помощник президента РФ Максим Орешкин дал прогноз по курсу рубля. Так, по его словам, курс российской валюты может колебаться в разные стороны, и на нее часто действуют «временные факторы, рассуждения о санкциях, общее отношение к риску на глобальных рынках».

«Но мы видим, что периоды ослабления всегда сменяются периодами укрепления, мы видели это и весной этого года, когда был резкий всплеск курса, - значительную часть потерь рубль потом отыграл», - сообщил Орешкин в эфире телеканала «Россия 1».

Помощник российского лидера при этом подчеркнул, что данный сценарий вероятен и в настоящее время.

Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал, каким образом россиянам лучше хранить сбережения. Так, по его мнению, средства необходимо распределить между различными активами и часть хранить в валюте.