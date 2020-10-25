Начальник милиции Минска назвал число задержанных в ходе протестных акций

Участники незаконной акции протеста в Минске атаковали Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД РБ. Такое заявление сделал начальник минской милиции Иван Кубраков.

«Протестующие напали на центральное РУВД города Минска: начали бросать камни по служебному транспорту органов внутренних дел. Сотрудниками органов внутренних дел были приняты меры по пресечению противоправных действий, применены спецсредства и физическая сила», - приводит РИА Новости слова Кубракова.

Начальник милиции Минска добавил, что правоохранители не позволили оппозиционерам взять под контроль центр белорусской столицы. Также, по его словам, силовики задержали активных участников нападения на Центральное РУВД и тех, кто устраивал погромы в спальных районах города.

«Всего задержаны около 120 человек», - подытожил Кубраков.

Массовые уличные демонстрации в крупных городах Белоруссии не утихают с 9 августа, когда стали известны результаты президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко. За него свои голоса отдали 80,1% голосовавших. Светлана Тихановская - представитель оппозиции и главный соперник Лукашенко на выборах, заручилась поддержкой 10,12% избирателей.