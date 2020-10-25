Ракета-носитель «Союз-2.1Б» со спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк

Ракета космического назначения «Союз-2.1Б» успешно стартовала с космодрома Плесецк. Пуск состоялся в 22 часа 08 минут по московскому времени в воскресенье, 25 октября с пусковой установки (ПУ) № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации в Архангельской области.

«Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1Б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К". Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Союз-2.1Б" прошли в штатном режиме», - сообщили в Минобороны России.

Контроль проведения пуска и полета осуществлялся средствами наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, добавили в ведомстве.

На данный момент разгонный блок «Фрегат» штатно отделился от ракеты-носителя «Союз-2.1 Б». Выведение космического аппарата «Глонасс-К» на расчетную орбиту разгонным блоком «Фрегат» займет несколько часов.