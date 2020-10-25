Терпящий бедствие в Азовском море танкер взяли на буксир

Российский танкер «Генерал Ази Асланов», терпящий бедствие в Азовском море, взяли на буксир. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

«Судно "Меркурий" взяло на буксир танкер, они начали движение в район якорной стоянки», - сказали ТАСС в пресс-службе.

Отмечается, что якорная стоянка находится в 7-8 милях от места ЧП, ближе к берегу Краснодарского края.

Утром в воскресенье, 25 октября, дно судно обследуют водолазы. По предварительной информации, танкер получил пробоину выше ватерлинии, также у него значительные повреждения по правому борту.

«Вывернуло часть палубы, конструкции которой свисают с правого борта, что, возможно, и привело к крену танкера», - заявили в Росморречфлоте.

Поиски трех пропавших членов экипажа - матроса, боцмана и практиканта - продолжаются. С утра к этому подключится вертолет МЧС.

Пожар с последующим взрывом на танкере «Генерал Ази Асланов» произошли в субботу, 24 октября. По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов.