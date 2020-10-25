Вакцина, Крым, армия: что Зеленский обещал украинцам накануне местных выборов

На Украине сегодня проходят местные выборы, те самые, к которым президент Владимир Зеленский приурочил и всеобщий опрос, по якобы самым актуальным сейчас темам.

Отношение простых людей ко всему этому понятно. Достаточно сказать, что МВД республики накануне голосования призвало украинцев не бить волонтеров, проводящих опрос Зеленского.

Ну а сам президент накануне голосования, решил, очевидно, укрепить свои позиции и выступил с обращением к Верховной раде. Рассказал, почему он лучше Петра Порошенко, кто сдал Крым и анонсировал появление уникальной украинской вакцины от коронавируса, которую тут же будет готов испытать на себе.

С восьми часов утра, взяв с собой из дома ручки для заполнения бюллетеней, это по замыслу властей должно уберечь от коронавируса, украинцы идут голосовать за мэров, сельских глав, депутатов областных и районных советов.

На выходе с избирательных участков их ждут юноши и девушки в жилетках с надписью - пять вопросов от президента.

«Кому-то это может нравиться, кому-то нет, но нельзя путать грешное с праведным. Высказывайте свою позицию в СМИ, обращайтесь в суд. Мы предостерегаем от любых методов физического воздействия, от любого насилия и любых провокаций по отношению к этим людям», - предупредил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

Судя по опубликованному в Сети видео, на котором Владимир Зеленский ни на шутку пугается громкого звука, нервы у гаранта расшатаны. Чтобы хоть как-то поднять просевшие за полтора года рейтинги, свои и «Слуг народа», накануне голосования Владимир Зеленский обратился к парламенту с посланием, которое было больше похоже на предвыборную агитку.

Сделал ряд громких заявлений про коронавирус, вакцину, Крым, Донбасс, оборонную мощь Украины. В общем, пообещал сделать Украину страной, которая готова ко всему.

«На международном уровне исчезла фраза "мир устал от Украины"», - уверенно заявил Зеленский.

Чем не утешение для беднейшей страны Европы, вновь подтвердившей этот статус. Еще из достижений - каждому депутату положили на стол QR-код, отсканировав который можно было изучить речь президента. Зеленский пользовался телесуфлерами, невиданными прежде в Верховной раде механизмами.

За полтора года президентства похвастаться Зеленскому, оказалось, особо и нечем - большинство предвыборных обещаний остались на словах. Мир на юго-восток не пришел, посадки по весне не начались. Впрочем, во всех провалах украинский лидер винил предшественников - пообещал даже разобраться с теми, кто сдал Крым.

«Те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность. Хочу, чтобы всем это было понятно. Дело не в мести, дело в справедливости. Общество должно получить ответы - была вина или нет? Можно было поступить по-другому или нет? И это только один вопрос, а у людей их накопились тысячи», - констатировал Зеленский.

Очевидно, он имеет в виду экс-президента Петра Порошенко, чьи соратники тут же напомнили бывшему шоумену его музыкальный номер времен «Квартала 95», где тот играл на рояле без рук и без штанов.

«Я увидела банального пиарщика и циника, который на самом святом умеет только пиариться. Который рассказывает, что он имеет отношение к двум революциям - я к ним имею отношение. Где он тогда был, пока мы стояли на всех майданах страны?», - задалась вопросом депутат рады Виктория Сюмар.

Следующая тема - борьба с коронавирусом. Мастер спорта в борьбе с пандемией, так Зеленский называл себя еще в мае, сейчас или выдает желаемое за действительное, или живет в своей реальности.

«Мы выбирали между двумя сценариями - плохим и самым плохим. Мы выбрали первое. Мы выдержали первый этап и прошли его с минимальными потерями, как и процент смертности от COVID-19. Германия - 4%, Франция - 9%, Великобритания - 11%. Украина - 1,9%. Мы не радуемся, а сочувствуем другим», - признался президент Зеленский.

Его оппоненты тут же посоветовали вспомнить про переполненные больницы, нехватку лекарств, коек, аппаратов ИВЛ и медперсонала.

«Выступление шута, но не смешно, а очень грустно, что человек не понимает ни своей ответственности перед страной, ни того, что происходит, ни масштабов эпидемии. Рассказал опять, что он мастер спорта по борьбе с коронавирусом. Похоже, его уже давно пора проверить на допинг», - предложил депутат рады Алексей Гончаренко.

Коронавирус сблизил и бывших оппонентов. Сначала Юлию Тимошенко и Петра Порошенко заметили вместе в салоне эконом-класса рейса Львов-Киев, потом переболевшие коронавирусом политики выступили против Владимира Зеленского единым фронтом.

«Вы не можете не знать, что мы занимаем девятое-десятое место в мире по уровню смертности. Каждые пятнадцать минут у нас от ковида умирает человек. И если мы сейчас не примем неотложные чрезвычайные меры, мы просто не сможем остановить это цунами эпидемии, которое сейчас над нами нависла», - заявила Тимошенко.

В схожем духе выступил и бывший гарант украинской конституции.

«Победим и COVID-19, и Зе-19. И коронавирус и вирус дилетантства и непрофессионализма», - добавил Порошенко.

Чтобы добавить веса своим словам про успехи в борьбе с инфекцией, Зеленский проанонсировал некую секретную украинскую чудо-вакцину и пообещал испытать ее на себе. Оказывается, пока ведущие мировые державы тратят миллиарды на разработку, Украина уже имеет готовый препарат.

«Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования. Она, скажу правду - уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая, как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях» - приоткрыл завесу тайны Зеленский.

Что же касается российской вакцины, то стоило министру здравоохранения Максиму Степанову обмолвится, что Киев допускает возможность закупки «Спутник V» при определенных условиях, его срочно вызвали на ковер в посольство США. По итогам встречи американское диппредставительство сделало заявление.

«Вчера временный поверенный в делах США Кристина Квин пригласила на конструктивный коллегиальный ужин министра Степанова, чтобы обсудить борьбу с COVID-19 и реформы сектора здравоохранения. Украина НЕ будет покупать российскую вакцину от COVID, которая не прошла клинических испытаний на безопасность», - категорично заявили американские дипломаты.

Следующим программным заявлением Зеленского стало создании международного антикрымского союза, в который войдут Турция, Великобритания, США и Канада. Задача союза, именуемого Крымской платформой, дружить против России и вернуть полуостров Украине.

Объявил президент и о строительстве двух военно-морских баз на Черном море. Но не сложно догадаться, что пропишутся на этих базах солдаты НАТО. Тем более что Владимир Зеленский и не скрывает, за чей счет растет военный бюджет.

«Конгресс США утвердил военную помощь Украине на сумму 250 миллионов долларов. В Великобритании мы подписали соглашение на 1 миллиард 250 миллионов фунтов стерлингов для укрепления Военно-морского флота Украины. Совместно с Турцией мы будем производить корветы, двигатели и военные дроны, развивать системы ПВО», - поведал о своих планах президент.

Это ли не наглядное доказательство и ответ всем кто не верил - не случись в 2014 воссоединения Крыма с Россией, то в Севастополе уже бы стоял флот НАТО. Реакция Москвы на слова Зеленского про базы вблизи российских границ не заставила ждать.

«Создание каких-то военных баз, нужно понять, каких именно военных баз, о каких военных базах идет речь, безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует», - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Внушительная часть послания Зеленского к депутатам была посвящена Донбассу. Президент пообещал создать там свободную экономическую зону, не объяснив, как такое возможно во время боевых действий. Призвал не бояться амнистии, мол трогать будут только тех у кого руки в крови.

«Страшное слово амнистия - это не про всех, и не про бегство от ответственности, а про миллионы наших граждан, на чьих руках нет крови, и которые сами в заложниках», - объяснил в свое речи гарант украинской конституции.

За два дня до выборов Зеленский отправил депутатов своей партии на Донбасс. По словам президента - эта поездка должно заменить им привычные Мальдивы и Турцию.

В депутатское турне на восток страны слуги народа прибыли первым классом поезда «Интерсити». Выложили в сеть десятки селфи в камуфляже. На этом, собственно и все.

«Я сейчас скажу не как журналист, а как уроженка Донбасса - меня это откровенно оскорбляет. Я уверена, что жители Донбасса чувствуют тоже самое, что на них господа едут посмотреть как на что? Как в зоопарк? Как на животных? Неужели за шесть лет они не поняли, что происходит на Донбассе», - возмутилась журналист Олеся Медведева.

Неужели депутаты были так заняты заказывая проституток во время заседаний, разделяя детей на элитных и не очень, разгуливая в карантин по ресторанам, что не заметили, что в стране седьмой год идет война. Впрочем, мнение жителей Донбасса Киев и сейчас их не интересует. Выборы на неподконтрольных и прифронтовых территориях ЦИК постановил не проводить.