Трамп назвал конфликт в Нагорном Карабахе «легким случаем»

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с вооруженным конфликтом между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

«Мы разберемся с этим. Это будет… Я называю это "легкий случай". Мы разберемся с этим. Идите и расскажите об этом своему народу. Армения. Почему нет? Это просто, когда знаешь, что делаешь», - заявил Трамп в ходе митинга в штате Нью-Гэмпшир, трансляция которого велась в YouTube-канале американского лидера.

Столкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют друг друга в ударах по мирным жителям. Лидеры России, США и Франции выступили с требованием немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Дипломатические усилия Москвы привели к тому, что 9 октября главы МИД Армении и Азербайджана договорились о перемирии. Проведя более десяти часов в комнате для переговоров, участники конфликта условились начать обмен пленными, раненными и телами убитых, а также договорились прекратить боевые действия по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Спустя несколько часов после наступления перемирия, бои возобновились, а Ереван и Баку вновь обвинили друг друга в срыве мирных договоренностей.