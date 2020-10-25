В Минске против демонстрантов применили спецсредства

В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства на улице Орловской в Минске для пресечения противоправных действий протестующих. Об этом рассказали в ГУВД Минского горисполкома.

«Правоохранители применили спецсредства для пресечения противоправных действий протестующих в районе здания Центрального РУВД Минска, которое расположено на улице Орловская», - приводит РИА Новости текст сообщения.

Также, по данным минских силовиков, участники акции отошли по улице назад и сейчас находятся в районе здания РУВД. До этого демонстранты были в районе Дворца Независимости - резиденции белорусского президента.

Напомним, сегодня истекает срок ультиматума, выдвинутого бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской главе государства Александру Лукашенко. В своем Telegram-канале она потребовала отставки действующего президента, прекращения «насилия на улицах», а также освобождения всех политзаключенных. Именно в связи с этим ультиматумом в стране в воскресные проходят акции оппозиционеров.

Массовые уличные демонстрации в крупных городах Белоруссии не утихают с 9 августа, когда стали известны результаты президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко. За него свои голоса отдали 80,1% голосовавших. Светлана Тихановская - представитель оппозиции и главный соперник Лукашенко на выборах, заручилась поддержкой 10,12% избирателей.