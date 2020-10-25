Власти США признали, что возможностей для введения новых санкций против России и Ирана не осталось

Власти США исчерпали возможности для введения санкций против России и Ирана. Слишком много ограничений уже наложены и пространства для политического маневра не осталось. В этом признался помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«Одна из проблем, с которой мы столкнулись как в отношении Ирана, так и России, заключается в том, что у нас сейчас так много санкций против этих стран, что у нас остается очень мало возможностей, чтобы что-то сделать в связи с этим. Но мы изучаем все возможные меры сдерживания, которые мы можем применить в отношении этих стран», - приводит ТАСС слова помощника.

Все свои выводы представитель Белого дома обосновал разведданными, согласно которым Москва и Тегеран якобы получили информацию о регистрации американских избирателей.