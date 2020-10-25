Новый антирекорд: в Италии коронавирусом за сутки заболели более 20 тысяч человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии пятый день подряд устанавливает антирекорды. В воскресенье, 25 октября, в стране впервые зафиксировали отметку в 21 273 заболевших за сутки.

По данным местного Министерства здравоохранения, в течение 24 часов в Италии также скончались 128 человек, у которых ранее был подтвержден COVID-19.

Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Италии с начала пандемии сейчас составляет 525 782, скончались за все время - 37 338 человек, пишет РИА Новости.

Двадцать пятого октября премьер-министр Джузеппе Конте объявил об очередном ужесточении мер по борьбе с распространением COVID-19. Новый пакет ограничений включает в себя запрет на работу заведений общепита после шести часов вечера и закрытие театров, кино, а также концертных залов.