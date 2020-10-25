Минобороны Армении сообщило о сбитом БПЛА

Министерство обороны Армении сообщило о сбитом беспилотном летательном аппарате (БПЛА) ВС Азербайджана. Фотографию дрона на своей личной странице в Facebook разместила пресс-секретарь оборонного ведомства Шушан Степанян.

© Shushan-Stepanyan-facebook

«Сбитый сегодня беспилотник противника», - подписала снимок Степанян.

Реакция официального Баку последовала немедленно. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы его страны не переходили на территорию соседнего государства.

«Право на нашей стороне, мы воюем на своей земле, восстанавливаем свою территориальную целостность, не перешли на территорию Армении, таких мыслей нет. Если бы была такая мысль, давно бы реализовали. Для этого не надо предпринимать много усилий», - приводит РИА Новости слова Алиева.

Столкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют друг друга в ударах по мирным жителям. Лидеры России, США и Франции выступили с требованием немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Дипломатические усилия Москвы привели к тому, что девятого октября главы МИД Армении и Азербайджана договорились о перемирии. Проведя более десяти часов в комнате для переговоров, участники конфликта условились начать обмен пленными, раненными и телами убитых, а также договорились прекратить боевые действия по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Спустя несколько часов после наступления перемирия, бои возобновились, а Ереван и Баку вновь обвинили друг друга в срыве мирных договоренностей.