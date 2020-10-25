Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы Михаил Ефремов оценил работу новых адвокатов. Об этом в беседе с RT рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, который навестил актера в следственном изоляторе.

По его словам, Ефремов доволен работой защитников, несмотря на то, что приговор Мосгорсуда его расстроил.

«Ефремов считает, что на исход дела повлиял резонанс, но надеется на смягчение приговора в кассационной инстанции», - заявил Мельников.

Он также сообщил, что артист находится в прежней камере, с теми же соседями. В связи с карантином из-за распространения коронавируса Ефремову перестали поступать передачи, однако тюремный интернет-магазин, уверяет представитель ОНК, работает нормально.

Помимо этого, Мельников рассказал, что перед встречей с ним Михаил Ефремов смотрел по телевизору фильм «Статский советник», где сыграл одну из ролей.

Восьмого сентября Пресненский суд Москвы признал актера виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к 8 годам колонии общего режима. В четверг, 22 октября, после апелляции адвокатов Мосгорсуд снизил срок наказания Ефремову с 8 до 7,5 лет, учтя возмещение морального вреда потерпевшим. При этом защита рассчитывала на более существенное смягчение наказания.

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Артист, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого погиб.