В МЧС рассказали о сроках завершения активной фазы поисков пропавших в Азовском море моряков

Спасатели с 08:00 понедельника остановят активную фазу поисков пропавших при взрыве на танкере «Генерал Ази Асланов» моряков. Об этом информирует ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В то же время, по данным ведомства, специалисты продолжат обследование береговой линии в Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском районах.

Взрыв на танкере «Генерал Ази Асланов» прогремел в акватории Азовского моря, когда он без груза следовал из порта Кавказ в порт Ростова-на-Дону. Предполагается, что на борту судна сдетонировали остаточные пары топлива, что в дальнейшем спровоцировало пожар.

На танкере в момент инцидента находились 13 членов экипажа. Троих из них взрывной волной выбросило за борт. Их поисками до сих пор занимаются экстренные службы. Десятерых человек удалось спасти.