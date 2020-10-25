Ученые назвали неожиданное полезное свойство томатного сока

Употребление томатного сока может снизить артериальное давление и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые Токийского медицинского и стоматологического университета после проведенных исследований.

В эксперименте участвовали 184 мужчины и 297 женщин, которым специалисты предложили в течение одного года пить несоленый томатный сок в любых количествах. В итоге у 94 добровольцев с гипертонией существенно снизилось кровяное давление. Помимо этого, у 125 участников исследования уменьшился уровень липопротеинов низкой плотности, более известных как «плохой холестерин», пишет Rai Al Youm.

По данным ученых, их работа является первым исследованием, которое изучило влияние употребления томатов или томатных продуктов на риск развития сердечно-сосудистых болезней.

Ранее медики назвали продукты, которые можно найти в любом магазине, снижающие артериальное давление.