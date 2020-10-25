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На страже национальной безопасности: как госпитали Минобороны помогают бороться с распространением COVID-19

Даниил Левин
18:07 25.10.2020
В России с сентября наблюдается прирост заболевших коронавирусной инфекцией, однако, благодаря принятым в стране мерам, ситуацию удается контролировать.
На страже национальной безопасности: как госпитали Минобороны помогают бороться с распространением COVID-19
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Обстановка с распространением коронавируса в России остается крайне сложной. Самый быстрый рост показывают Бурятия, Чукотка, Республика Алтай. Особенно тяжелая ситуация в Нижегородской области. Общее число заболевших там за время пандемии уже приближается к сорока тысячам. Больничные отделения либо переполнены, либо закрываются на карантин. Но мест для пациентов хватает, и все благодаря госпиталю, в рекордные сроки построенному Министерством обороны еще весной.

«Здесь, конечно, сказочные условия - даже разговора нет. Главное люди, главное, все есть, все необходимое есть - аппаратура есть, медикаменты есть», - рассказал «Звезде» пациент ФГКУ «422 военный госпиталь» МО РФ Михаил Бронников.

Мобильные госпитали Министерства обороны оперативно направляются в самые проблемные регионы страны. Оказывают помощь военные и соседям. За считанные дни временное отделение со всем необходимым было развернуто в Абхазии, такое же в ближайшее время будет организовано и в Южной Осетии.

«Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Вооруженных Силах полностью контролируется. Во всех воинских частях и организациях проводятся барьерные медицинские осмотры прибывающих лиц. Сформирован необходимый запас медицинского имущества, средств индивидуальной защиты и тест-систем для выявления коронавирусной инфекции», - проинформировал глава Минобороны Сергей Шойгу.

Кривая заражений по стране, которая начала резкий рост в конце сентября, на этой неделе все еще двигалась вверх. Каждый день оперштабом называлась неутешительная цифра. Более семнадцати тысяч заболевших за сутки - теперь это новый антирекорд. И стабилизируется ситуация в России, по мнению эпидемиологов, не раньше, чем через месяц. В Москве, которая, как и весной, вторую волну пандемии ощутила раньше регионов, улучшение может наступить уже через пару недель.

«Эпидемия замедляется, рост идет, но более медленными темпами, нет такого взрывного роста. Есть надежда, что Москва подходит к пику, или как многие любят говорить, плато», - объяснил столичный мэр Сергей Собянин.

Хоть взрывного роста и не случилось, и необходимости перепрофилировать под COVID-19 обычные больницы нет, но в городе продолжают открывать временные госпитали. Те, что были подготовлены еще во время весеннего пика. На этот раз расконсервировали корпуса в торговом центре «Москва» и в одном из павильонов ВДНХ.

Временный госпиталь, открытый в начале недели, сейчас заполнен частично. Но к приемному отделению постоянно приезжают машины скорой помощи. Поэтому не исключено, что свободные палаты в ближайшее время займут пациенты. Медики готовы к наплыву инфицированных.

В этом лечебном учреждении есть собственная лаборатория, отделение реанимации с аппаратами ИВЛ, кабинет компьютерной томографии. Для пациентов - вай-фай, множество розеток, трехразовое питание.

Среди пациентов, кстати, не только пожилые люди. Например, в палате интенсивной терапии лежит мужчина, которому всего тридцать пять. В момент госпитализации он чувствовал себя нормально, из симптомов была только температура. На следующее утро его состояние настолько ухудшилось, что он просто не смог встать с кровати. Как оказалось, у пациента было поражено более пятидесяти процентов легких.

В числе заболевших на этой неделе оказались губернатор Кемеровской области, мэр Красноярска. На самоизоляцию ушел и губернатор Петербурга Александр Беглов - он сам не болен, но контактировал с заболевшим коронавирусом.

Ситуация в регионах вообще  оставляет желать лучшего. Так, в Воронеже число вызовов бригад скорой помощи выросло в полтора раза. В Смоленской области места в больницах заканчиваются, из-за чего открывают резервные отделения. В ближайшем будущем сдержать распространение COVID-19 должна вакцинация. Сейчас российским препаратом, разработанным Министерством обороны совместно с центром Гамалеи, продолжают прививаться добровольцы.

Теперь в списке тех, кто испытывает «Спутник V», и пенсионеры, и люди с хроническими заболеваниями. Тренеру училища Олимпийского резерва по гребле Александру Пашалову 62 года. И он проходит уже второй этап вакцинации.

«Некоторые поддержали, некоторые скептически к этому относятся. Ну, в принципе, каждый делает сам выбор. Я считаю, чем быстрее мы все провакцинируемся, тем быстрее победим эту болезнь и вернемся к нормальной жизни», - объяснил Пашалов свою позицию.

Этап испытания вакцины на добровольцах старше 65 лет - необходим. По первым результатам уже можно сделать вывод, что все прививку переносят хорошо. Антитела у немолодых добровольцев вырабатываются, а это главное. Производство отечественного препарата скоро будет поставлено на поток.

«Вакцинация от коронавируса сразу ассортиментом вакцин, которые отличаются по технологии производства, будет бесплатной и доступной для граждан с момента, как только будут запущены большие объемы производства», - заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Сам министр в данный момент находится на самоизоляции, так как коронавирус был обнаружен у одного из членов семьи.

Эпидемиологическая обстановка влияет не только на здоровье людей, но и на финансовое  состояние страны. На неделе президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам с премьером Михаилом Мишустиным, главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и представителями профильных министерств. Главные показатели – инфляция, уровень безработицы - обсуждались в контексте пандемии.

«Пока субъекты Федерации стараются не вводить жестких карантинных ограничений. Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверено, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории, но, конечно, прежде всего, обеспечивая безопасность людей, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики в то же время», - сказал Путин в рамках совещания.

Несмотря на всю опасность коронавируса, многие не соблюдают элементарные меры предосторожности. Роспотребнадзор, в свою очередь, выписывает крупные штрафы за несоблюдение санитарных требований компаниям, развлекательным заведениям.

Игнорирование масок и перчаток даже с учетом роста заболеваемости специалисты объясняют тем, что чувство любого страха постепенно притупляется. Однако опасность меньше не становится.

«Для того, чтобы соблюдать меры, конечно, человек должен понимать зачем это делать, и тогда это будет не разовая акция, не акция, основанная на испуге. А это будет основанное на знаниях абсолютно самостоятельное решение, тогда, наверное, в  меньшей степени нужно будет контролировать соблюдение мер. Потому что человек принял для себя это решение самостоятельно», - считает директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России  Юлия Шойгу.

Именно сейчас, с наступлением осенних холодов, по словам руководителя Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, настал критически сложный и очень важный момент пандемии.

«Последующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории. Слишком много стран столкнулись с резким ростом случаев COVID-19, вследствие чего больницы уже исчерпали свои возможности или близки к этому», - прокомментировал руководитель ВОЗ обстановку в мире.

Помочь врачам, которые ежедневно в защитных костюмах много часов проводят в красной зоне, очень просто. Работы у медиков станет меньше, если каждый из нас будет соблюдать элементарные правила - носить маску, перчатки, а также пользоваться антисептиками.

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