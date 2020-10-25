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Кудрин дал совет по хранению сбережений

Анна Назайкина
18:55 25.10.2020
Сбережения нужно распределить между различными активами и часть хранить в валюте.
Кудрин дал совет по хранению сбережений
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, каким образом лучше хранить сбережения. По его мнению, их необходимо распределить между различными активами и часть хранить в валюте.

«Если вы можете сберегать эти средства, запланировали сохранить больше чем на год-полтора, то лучше диверсифицировать: часть оставить в рублях, часть оставить в валюте», — сказал Кудрин в эфире программы Наили Аскер-заде.

Он также заявил, что при наличии небольших сбережений, их можно оставить в отечественной валюте в случае возможного обращения к этим средствам.

По мнению Кудрина, до конца 2021 года курс рубля останется около текущих значений.

«Мое личное мнение, что мы где-то останемся вот близко около тех значений, где мы сейчас находимся, до конца 2021 года», — сказал глава Счётной палаты РФ.

При этом Кудрин отметил, что прогнозирование курса рубля является «неблагодарной вещью».

23 октября рубль обновил месячные максимумы и шестой день подряд показал рост к доллару.

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