Кудрин дал совет по хранению сбережений

Руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, каким образом лучше хранить сбережения. По его мнению, их необходимо распределить между различными активами и часть хранить в валюте.

«Если вы можете сберегать эти средства, запланировали сохранить больше чем на год-полтора, то лучше диверсифицировать: часть оставить в рублях, часть оставить в валюте», — сказал Кудрин в эфире программы Наили Аскер-заде.

Он также заявил, что при наличии небольших сбережений, их можно оставить в отечественной валюте в случае возможного обращения к этим средствам.

По мнению Кудрина, до конца 2021 года курс рубля останется около текущих значений.

«Мое личное мнение, что мы где-то останемся вот близко около тех значений, где мы сейчас находимся, до конца 2021 года», — сказал глава Счётной палаты РФ.

При этом Кудрин отметил, что прогнозирование курса рубля является «неблагодарной вещью».

23 октября рубль обновил месячные максимумы и шестой день подряд показал рост к доллару.