Не теряя надежды: кадры поисково-спасательной операции в Азовском море

В акватории Азовского моря продолжаются поиски трех членов экипажа нефтяного танкера «Генерал Ази Асланов», которых выбросило за борт после взрыва в танках судна. Поиски ведут спасательные корабли и вертолеты. МЧС опубликовало кадры поисково-спасательной операции с борта Ми-8.

Трагедия произошла накануне вечером. Пустой танкер возвращался в порт Ростова-на-Дону. По предварительной версии, взрыв на борту произошел из-за грубого нарушения техники безопасности при проведении огневых работ. Ранее спасатели показали кадры с искореженного взрывом танкера. На видео видны куски металла и огромная воронка.

Последствия взрыва непосредственно на месте происшествия устраняют силы и средства РСЧС общей численностью 225 человек и 43 единицы техники, в том числе от МЧС России – 65 человек и 13 единиц техники. Обстановка находится на особом контроле краснодарского главка ведомства.