Война компроматов: как сын Байдена может выбить кресло президента США из-под своего отца

В новой порции политического компромата, который на неделе предъявили представители республиканской партии США, может появиться украинский след. Сторонники действующего главы Белого дома продолжают «топить» кандидата на пост в президенты Джо Байдена посредством грязных дел его сына - Хантера. Теперь достоянием общественности, стала его переписка с несовершеннолетними девочками и признания в употреблении наркотиков.

Есть версия, что все эти электронные письма, содержащие компромат, были куплены на Украине. В течение прошлого года туда неоднократно ездил поверенный Дональда Трампа - Рудольф Джулиани.

Называют даже цену компромата - пять миллионов долларов. Учитывая, что на кону президентское кресло в Белом доме - цена не большая, а эффект, судя по растущим рейтингам Дональда Трампа - колоссальный.

До выборов в США остались считанные дни. Всю неделю, как из рога изобилия, на Джо Байдена обрушиваются неприятности. Прямо перед финальными дебатами появилась свежая порция компромата на Джо и его сына Хантера. Самая горячая новость - непристойное поведение Хантера с несовершеннолетней девочкой. Эту историю Байден-младший рассказывает сам в личной переписке с отцом, которая попала в руки республиканцев.

Хантер жалуется, что вдова его брата, с которой он тоже имел интимную связь, больше не хочет с ним общаться, потому что считает педофилом и наркоманом. О жутковатых семейных интригах Байденов в прямом эфире американского телевидения поведал бывший адвокат Трампа Руди Джулиани.

«Он пишет: "Она сказала моему терапевту, что я сексуально неподобающе себя вел. Она рассказала, что во время разговора по Facetime с 14-летней девочкой я был голый. Она не хочет больше видеться со мной, и причина в том, что я хожу голым, курю крэк и разговариваю с девочками-подростками. Когда на нее надавили, она отказалась от своих слов и сказала, что никогда ничего подобного не говорила, но суть в том, что я якобы опасен для детей"», - процитировал Джулии переписку Байденов.

Шокирующая история потрясла Соединенные Штаты Америки. Демократам пришлось срочно защищаться. Велосипед решили не изобретать, и откопали историю про российских хакеров.

Более 50 неназванных бывших сотрудников американской разведки и военных ведомств якобы написали в американскую прессу открытое письмо, в котором заявили, что компрометирующие публикации о Хантере Байдене - спланированная операция российских спецслужб.

«Появление на политической арене в США электронных писем, предположительно принадлежащих сыну Байдена Хантеру, имеет все классические признаки информационной кампании России. Такая операция соответствовала бы целям России, недавно изложенным разведывательным сообществом, - создать политический хаос в Соединенных Штатах и ​​углубить политические разногласия», - пишет Politico.

С анонимными разведчиками не согласились официальные спецслужбы. ФБР и Национальная разведка США уже опровергли подозрения в причастности России. Даже Дональд Трамп не выдержал и высказался. По мнению американского президента привычка сваливать все на русских хакеров уже выглядит как помешательство.

«Они говорят, что это сделала Россия, это Россия. Россия, Россия… Русские, наверное, думают, что мы самые чокнутые люди в мире», - предположил Трамп.

Есть и другая версия. Таинственный ноутбук, в памяти которого случайным образом обнаружился невероятный компромат на семейство Байденов, оказался в руках именно Руди Джулиани - того самого, который ездил на Украину, чтобы снять фильм о махинациях демократической партии в Киеве.

Это совпадение многим показалось странным. Журнал Time даже нашел анонимного свидетеля, который подтвердил: на Украине с республиканцами связались некие продавцы компромата. Похоже, что все беды Байдена на этих выборах - так или иначе приходят из Киева.

«Этот человек утверждает, что предлагавшие данные материалы люди хотели продать их вполне определенным покупателям: союзникам президента Трампа из Республиканской партии. По его словам, они просили за эти материалы пять миллионов долларов», - пишут журналисты издания.

К дебатам кандидаты подошли уже на взводе. Конечно же, компромат стал центральной темой. Обсуждать наркоманию и педофилию, не стали, а вот коррупционные схемы стали центральной темой вечера.

«У сына Байдена долгое время не было работы, но как только Джо Байден стал вице-президентом, Burisma, несмотря на не слишком хорошую репутацию Байденов, начала платить Хантеру 183 тысячи долларов в месяц. Вы только вслушайтесь: 183 тысяч долларов. И они выплатили ему аванс в три миллиона долларов, а ведь у него даже не было опыта работы в энергетической индустрии. Это нечестно на 100 процентов», - заявил Дональд Трамп.

Все что происходило дальше, было больше похоже не на президентские дебаты, а на родительское собрание, где папа Джо Байден нескладно оправдывался за сына хулигана.

«Ничего неэтичного в истории с Украиной не было. Дело было вот в чем. Вопрос, приемлемо это или нет, возник только потому, что Хантер был в совете директоров, как я позже выяснил, компании Burisma - и каким-то образом оказалось, что я сделал что-то не так», - оправдался Байден-старший.

Вскоре оба кандидата погрязли во взаимных обвинениях, припоминая друг другу, кто у кого брал деньги. Хорошо хоть перебивать друг друга в этот раз они не могли. По новым правилам, пока один говорил - другому отключали микрофон. Так что в ход шел язык мимики и жестов.

«Я не беру деньги у Китая, а ты берешь. Я не беру деньги у Украины, а ты берешь. Я не беру деньги у России, а ты получил 3,5 миллиона долларов. Джо, твой сын брал деньги для тебя», - перешел в наступление глава Белого дома.

После дебатов рейтинги Дональда Трампа ожидаемо поползли вверх. Отдать свой голос за него готовы все больше американцев. Более 50 миллионов человек уже проголосовали, и эксперты по выборам прогнозируют исторические показатели явки в этом цикле. Сам Трамп тоже досрочно проголосовал во Флориде за самого себя.