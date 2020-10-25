В белорусской Лиде применили слезоточивый газ во время акции протеста

В белорусской Лиде задержали несколько десятков человек на несанкционированной акции протеста. Кроме того, правоохранители применили слезоточивый газ. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Гродненской области.

«В рамках административного процесса задержаны несколько десятков человек в Лиде», - сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Также подтвердилась информация лидских СМИ о применении слезоточивого газа в городе во время разгона несанкционированной акции.

«Сотрудниками применялось спецсредство – слезоточивый газ. Пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

Сегодня истекает срок ультиматума, выдвинутого бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской главе государства Александру Лукашенко. В своем Telegram-канале она потребовала отставки действующего президента, прекращения «насилия на улицах», а также освобождения всех политзаключенных. Именно в связи с этим «народным ультиматумом» в стране планируются воскресные акции оппозиционеров.

Массовые уличные демонстрации в крупных городах Белоруссии не утихают с 9 августа, когда стали известны результаты президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко. За него свои голоса отдали 80,1% голосовавших. Светлана Тихановская - представитель оппозиции и главный соперник Лукашенко на выборах, заручилась поддержкой 10,12% избирателей.