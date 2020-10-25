Синоптик рассказал о погоде в конце октября в московском регионе

До конца октября в Москве и Московской области продержится теплая погода. С таким прогнозом выступил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Это стало возможным благодаря постоянной смене циклонов, считает он. Каждый из них приносит порцию теплого воздуха.

«Практически до конца октября у нас стоит теплая погода. Бабьего лета, конечно, солнечного нет, но погода по температуре выше нормы... Сейчас чисто осенняя погода, идут циклоны: прошел один циклон, за ним идет второй, выстроился, и еще один... Соответственно, циклон в передней части приносит с собой тепло, потом осадки», - приводит RT слова синоптика.

Относительно тепло в оставшиеся дни октября будет еще и потому, что прекратился приток ледяных воздушных масс с Баренцева и Карского морей. Поэтому похолодание в столичном регионе будет постепенным и незначительным, добавил Цыганков.

«До конца месяца практически у нас холодов не будет. С понедельника на вторник, в среду ночью может быть температура ближе к нулю: +2...+3 °С, а днем все равно тепло - где-то +8 °С. То есть в общем-то довольно теплая погода, выше нормы», - пообещал синоптик.

Климатическую идиллию немного подпортят кратковременные дожди, оговорился Цыганков, однако осадки выпадут далеко не везде.

Ранее в Росгидромете предупредили о наступлении аномально теплой осени в большинстве российских регионов. Согласно оценкам метеорологов, октябрь 2020 года в Центральной России может стать самым теплым, начиная с 1967 года.