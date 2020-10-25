Особо опасна: нутрициолог рассказала о возможном вреде хурмы

Нутрицитолог, член Союза Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич предупредила об опасности хурмы для кишечника и рассказала, кому следует отказаться от фрукта и в каком количестве его следует употреблять.

Известно, что хурма богата микроэлементами, витаминами, особенно А, С и группы В. Несмотря на пользу этого плода, специалист советует отказаться от фрукта людям, страдающим от проблем с желудочно-кишечным трактом. А чрезмерное употребление хурмы может привести к плохому самочувствию и вызвать расстройства в организме даже у здоровых людей.

«Дело в том, что фрукт содержит в себе большое количество танина, который характерен в основном для незрелых плодов, и большое количество растительных волокон. Эти вещества негативно влияют на желудок и кишечник», — приводятся слова нутрициолога в ливанском Al Mayadeen.

Ивашкевич объяснила, что таниновые кислоты провоцируют снижение секреции тонкого кишечника и ухудшают перистальтику. Эксперт порекомендовала не употреблять больше трех плодов хурмы в день.