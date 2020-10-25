Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Особо опасна: нутрициолог рассказала о возможном вреде хурмы

Анна Назайкина
16:26 25.10.2020
Эксперт предупредила об опасности хурмы для желудочно-кишечного тракта.
Особо опасна: нутрициолог рассказала о возможном вреде хурмы
© Фото: Paul Garic, Pixabay

Нутрицитолог, член Союза Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич предупредила об опасности хурмы для кишечника и рассказала, кому следует отказаться от фрукта и в каком количестве его следует употреблять.

Известно, что хурма богата микроэлементами, витаминами, особенно А, С и группы В. Несмотря на пользу этого плода, специалист советует отказаться от фрукта людям, страдающим от проблем с желудочно-кишечным трактом. А чрезмерное употребление хурмы может привести к плохому самочувствию и вызвать расстройства в организме даже у здоровых людей.

«Дело в том, что фрукт содержит в себе большое количество танина, который характерен в основном для незрелых плодов, и большое количество растительных волокон. Эти вещества негативно влияют на желудок и кишечник», — приводятся слова нутрициолога в ливанском Al Mayadeen.

Ивашкевич объяснила, что таниновые кислоты провоцируют снижение секреции тонкого кишечника и ухудшают перистальтику. Эксперт порекомендовала не употреблять больше трех плодов хурмы в день.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:39 Спорт
Глава Минспорта назвал Нурмагомедова выдающимся борцом нашего времени
15:51 В стране и мире
МВД Грузии установило личность захватившего заложников в банке в Зугдиди
13:31 В стране и мире
Путин заявил, что информация США не раз помогала предотвращать теракты в РФ
13:40 В стране и мире
Видео
Детонация мощной силы: что известно о взрыве танкера в Азовском море
10:04 ОПК
Видео
Внутри - тайна: что известно о новом авиадвигателе для Ту-160М2
Популярное
Популярное
Особо опасна: нутрициолог рассказала о возможном вреде хурмы
Назван эффективный способ избавиться от похмелья
Видео
«Полная потеря управления»: переговоры диспетчерской службы и танкера после взрыва на борту в Азовском море
Видео
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе из-за выброшенного паспорта
«Вооруженный до зубов»: в США оценили модернизированный фрегат «Маршал Шапошников»
Последствия взрыва пушки танка показали на фото
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.