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МВД Грузии установило личность захватившего заложников в банке в Зугдиди

Ян Брацкий
15:51 25.10.2020
Силовики обратились к СМИ с просьбой не раскрывать личность преступника в интересах следствия.
МВД Грузии установило личность захватившего заложников в банке в Зугдиди
© Фото: РИА Новости

Министерство внутренних дел Грузии установило личность мужчины, который захватил заложников в банке в городе Зугдиди.

В ведомстве не стали уточнять информацию по поводу личности подозреваемого и обратились к средствам массовой информации с просьбой не разглашать его имя и фамилию, а также не демонстрировать фото, если эти сведения попадут к ним из других источников.

«МВД Грузии в результате проведенных комплексных следственно оперативных и розыскных мероприятий, установила и идентифицировала личность захватчика», - цитирует заявление МВД страны РИА Новости.

Инцидент с захватом филиала банка Грузии произошел 21 октября. Вооруженный автоматом и гранатами мужчина вошел в здание и захватил всех, кто в нем был. Злоумышленник потребовал 500 тысяч долларов и гарантии личной безопасности.

В ходе переговоров силовикам удалось уговорить преступника отпустить часть заложников, а после он покинул территорию банка с деньгами, которые ему передал сотрудник полиции. В результате спецоперации никто из заложников не пострадал, поиски мужчины пока ни к чему не привели.  

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