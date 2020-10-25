Воронка и куски искореженного железа: опубликованы кадры с борта взорвавшегося в Азовском море танкера

«Звезда» публикует кадры, снятые на борту нефтяного танкера «Генерал Ази Асланов», на котором в субботу, 24 октября, прогремел взрыв. Инцидент произошел в Азовском море.

На записи видно, что корпус судна сильно пострадал: в объектив камеры попадает огромная воронка и куски искореженного железа.

В настоящий момент известно, что танкер следовал пустым в порт Ростова-на-Дону. Вероятнее всего, на его борту взорвались остаточные пары топлива, что в дальнейшем спровоцировало пожар.

На судне в момент инцидента находились 13 членов экипажа. Троих из них взрывной волной выбросило за борт. Их поисками до сих пор занимаются экстренные службы. Десятерых человек удалось спасти.