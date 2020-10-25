Тысячи протестующих стягиваются в центр Минска

В Минске колонны протестующих стягиваются в центр города. Демонстранты из различных частей столицы готовятся присоединиться к основному маршу, который направляется в сторону стелы «Минск - город герой».

Многотысячная толпа уже собралась в центре белорусской столицы. На их пути выстроились милиционеры и военные. С новой силой акции протеста вспыхнули в Борисове, Гродно, Лиде, Гомеле, Жодино и Витебске. Силовики вынуждены перекрывать улицы и проводить задержания, пишет ТАСС.

Сегодня истекает срок ультиматума, который белорусская оппозиция поставила действующему главе Белоруссии Александру Лукашенко. Среди прочих требований - его отставка с поста президента, освобождение всех задержанных и прекращение новых арестов.

В противном случае оппозиция обещает инициировать забастовки на крупнейших предприятиях республики. Массовые уличные демонстрации в крупных городах Белоруссии не утихают с девятого августа, когда стали известны результаты президентских выборов.

Согласно данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко. За него свои голоса отдали 80,1% голосовавших. Светлана Тихановская - представитель оппозиции и главный соперник Лукашенко на выборах, заручилась поддержкой 10,12% избирателей.