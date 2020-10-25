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В Москве семилетний мальчик госпитализирован после падения с аттракциона в ТЦ

Анна Назайкина
15:36 25.10.2020
Прокуратура Москвы начала проверку.
В Москве семилетний мальчик госпитализирован после падения с аттракциона в ТЦ
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Семилетний мальчик упал с аттракциона в торговом центре. Прокуратура Москвы начала проверку. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова. Ребенок доставлен в медицинское учреждение.

Предполагается, что вечером 24 октября мальчик находился в игровой зоне детского центра, где упал с аттракциона. По информации РИА Новости, падение ребенка произошло с аттракциона «тарзанка». Как сообщается, специалисты диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб брюшной стенки живота и компрессионный перелом седьмого грудного позвонка.

Нефедова сообщила, что проверку поручили Головинской межрайонной прокуратуре. Ее сотрудникам предстоит оценить соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности услуг для жизни и здоровья людей.

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