Автобус с туристами попал в ДТП в Карелии

В Карелии в аварию попал автобус с туристами. Водитель не справился с управлением на узком участке дороге.

Инцидент произошел на трассе в Сортавальском районе. Автобус с приезжими из Санкт-Петербурга пропустил поворот на поселок Рускеала и попытался развернуться. Задние колеса съехали с дороги и увязли в грунте.

В результате происшествия никто не пострадал. Автобус ненадолго перекрыл федеральную трассу, но затем его вытащили, сообщает aif.ru.