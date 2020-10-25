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Врач перечислил главные ошибки при ношении медицинской маски

Виктория Ивашечкина
14:25 25.10.2020
Помимо этого, специалист отметил, что некоторые люди пренебрегают социальной дистанцией и санитайзерами.
Врач перечислил главные ошибки при ношении медицинской маски
© Фото: Victor Lisitsyn, Global Look Press

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о самых грубых ошибках россиян при ношении медицинской маски. По словам специалиста, безответственное отношение к маскам, в частности, к правильности их использования может привести к заражению коронавирусной инфекцией.

«Сегодня граждане относятся к маске не как к средству профилактики инфекции, а как к элементу, защищающему от штрафов», - объяснил Зайцев, передает ТАСС.

По его мнению, если весной, в первую волну пандемии, люди были более насторожены, то уже ко второй волне граждане стали более прохладно относиться к маскам и носят их не ради своего здоровья, а относятся как к требованию для избежания наказания.

«Это стало формальностью. То есть если маска есть, то она на подбородке, а смысла в этом никакого нет. Или она рот закрывает, а нос не закрывает, либо она используется не в течение нескольких часов, а неделями», - подчеркнул врач.

Помимо этого, как считает специалист, некоторые граждане не следят за своими руками и забывают, что не стоит трогать лицо, нос или глаза после того, как побывал в общественном транспорте или магазине.

Еще одной проблемой, как считает Зайцев, является пренебрежение санитайзерами в магазинах, торговых центрах и других общественных местах. Врач посоветовал россиянам носить с собой гель на спиртовой основе для обработки рук.

Самой главной ошибкой врач считает отсутствие социальной дистанции. По его словам, она есть только у тех групп граждан, которые имеют возможность дистанционно работать из дома.

Ранее в Госдуме рассказали, как заставить россиян носить маски и перчатки. По мнению депутата, чтобы граждане начали больше пользоваться антисептиками, необходимо создать социальную рекламу.

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