Названа дата вступления в силу Договора о запрещении ядерного оружия
Согласно тексту документа, государства-участники обязуется никогда не разрабатывать, не приобретать, не распространять и не накапливать ядерное оружие.
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Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу 22 января 2021 года. Об этом сообщила Международная кампания за запрещение ядерного оружия (ICAN).
Отмечается, что это стало возможным после того, как соглашение ратифицировал Гондурас.
«Договор о запрещения ядерного оружия ратифицировали 50 стран. Он вступит в силу 22 января 2021 года», - говорится в заявлении кампании в Twitter.
Согласно тексту договора, государства-участники обязуется никогда не разрабатывать, не приобретать, не распространять и не накапливать ядерное оружие.