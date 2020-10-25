Названа дата вступления в силу Договора о запрещении ядерного оружия

Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу 22 января 2021 года. Об этом сообщила Международная кампания за запрещение ядерного оружия (ICAN).

Отмечается, что это стало возможным после того, как соглашение ратифицировал Гондурас.

«Договор о запрещения ядерного оружия ратифицировали 50 стран. Он вступит в силу 22 января 2021 года», - говорится в заявлении кампании в Twitter.

Согласно тексту договора, государства-участники обязуется никогда не разрабатывать, не приобретать, не распространять и не накапливать ядерное оружие.