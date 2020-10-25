В МЧС рассказали об обстановке на месте взрыва на нефтяном танкере

Вертолеты МЧС России обследовали 400 квадратных километров в ходе операции по поиску трех моряков с танкера «Генерал Ази Асланов». Об этом сообщили в спасательном ведомстве.

Отмечается также, что семь судов обследовали 75 квадратных миль в акватории Азовского моря в Краснодарском крае. Проведено патрулирование береговой линии длиной в 7 км группировкой из 60 человек и 9 единиц техники.

Последствия взрыва на месте устраняют силы и средства РСЧС общей численностью 225 человек и 43 единицы техники, в том числе от МЧС России – 65 человек и 13 единиц техники. Обстановка находится на особом контроле краснодарского главка ведомства.

Инцидент на нефтяном танкере, который шел пустым в Ростов-на-Дону, произошел вечером 24 октября. По предварительным данным, на судне взорвались пары нефтепродуктов.

Десятерых членов экипажа спасло проходящее мимо судно «Сириус». Три человека, которых выбросило за борт, считаются пропавшими без вести. Поврежденный танкер отбуксирован на якорную стоянку в район порта «Кавказ».