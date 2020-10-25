Детонация мощной силы: что известно о взрыве танкера в Азовском море

Вечером в субботу, 24 октября, на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море прогремел мощный взрыв. Судно шло без груза, когда случился взрыв, который позже стал причиной крупного пожара. По предварительной версии, взорвались пары нефтепродуктов.

На борту танкера находились 13 человек. Десятерых удалось спасти, трое числятся без вести пропавшими.

После того, как на танкере произошел взрыв он полностью потерял ход управления, получил крен на правый борт, остановился и дрейфовал. Далее он не смог двигаться своим ходом. К месту якорной стоянки его уже притянули буксирами.

Сильные и явные визуальные повреждения, топливные отсеки просто разорваны, корпус искорежен, металлические увесистые конструкции буквально вывернуты наизнанку. Детонация была мощной силы.

Сейчас на борту находится персонал, ведутся работы, специалисты изучают судовые записи, осматривают характер повреждений танкера. Все это должно помочь установить причину взрыва на судне. Здесь же ведется постоянное дежурство группа патрульных катеров и судообеспечения.

Трое членов команды до сих пор считаются пропавшими без вести. Их поиски не прекращались всю ночь и продолжаются до сих пор в акватории Керченского пролива. К работам привлечены два вертолета Ми-8 из Симферополя, Геленджика, а также спасательные буксиры. Они постоянно прочесывают эту акваторию.

Также диспетчерские службы предупреждают другие судна о том, чтобы они были внимательны на своем пути и соблюдали все правила судоходства в этом районе.