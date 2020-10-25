Путин заявил, что информация США не раз помогала предотвращать теракты в РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что полученная от США информация не раз способствовала предотвращению терактов на территории России, за что глава государства уже выражал благодарность президенту США Дональду Трампу.

Путин отметил, что, несмотря на многочисленные противоречия между Россией и США, сотрудничество со Штатами на уровне спецслужб продолжается. В том числе речь идет и о взаимодействии по деконфликтингу в Сирии, и об обмене информацией по антитеррористической работе.

«Мы в свою очередь стараемся ответить тем же, у нас есть такая договоренность с президентом США, с действующим главой государства», – сказал глава государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Путин рассказал, что когда в США обратилась к России с просьбой о помощи в поиске американского гражданина, который был арестован в Сирии за шпионаж, властям РФ удалось убедить заокеанских партнеров, и он был отпущен. Обвиняемого доставили в Москву, а затем передали официальным лицам США.

Президент России подчеркнул, что данное сотрудничество носит двусторонний характер и могло бы быть еще более плодотворным, однако в целом президент доволен совместной работой.