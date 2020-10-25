В центре Минска усиливают контроль улиц перед акцией протеста

Милиция, внутренние войска и ОМОН стягиваются в центр Минска. Сегодня здесь состоится очередная несанкционированная акция сторонников оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Автомобили ДПС перекрыли движение транспорта на прилегающих к проспекту Независимости улицах. Как сообщается, к центру города прибыла колонна техники силовиков, в том числе грузовики для перевозки личного состава, автозаки, водометы, заградительные машины. Люди в военной форме огородили колючей проволокой стелу «Минск – город-герой», через которую обычно пролегает маршрут участников протестных акций.

Сегодня истекает срок ультиматума, выдвинутый бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской главе государства Александру Лукашенко. В своем Telegram-канале она потребовала отставки действующего президента, прекращения «насилия на улицах», а также освобождения всех политзаключенных. Именно в связи с этим «народным ультиматумом» в стране планируются воскресные акции оппозиционеров.

Массовые уличные демонстрации в крупных городах Белоруссии не утихают с 9 августа, когда стали известны результаты президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко. За него свои голоса отдали 80,1% голосовавших. Светлана Тихановская - представитель оппозиции и главный соперник Лукашенко на выборах, заручилась поддержкой 10,12% избирателей.