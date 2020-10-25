Мишустин утвердил пункты пропуска для въезда в Россию по электронной визе

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень из 29 пунктов пропуска для въезда в РФ по электронной визе.

В список вошли, в частности, международные аэропорты в Белгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Москве. Помимо этого, в числе морских пунктов пропуска значатся порты Санкт-Петербурга, Владивостока и Зарубино (Приморский край).

Уточняется, что среди автомобильных числятся шесть погранпунктов в Калининградской области, один в Псковской области и один в Ленинградской области (Ивангород). Последний также прописан в перечне пешеходных пропускных пунктов, говорится на сайте кабмина.

Перечень будет дополнен новыми погранпунктами по мере их оснащения необходимым оборудованием.

Напомним, пилотный проект по введению электронной визы стартовал еще в 2017 году и имел ряд ограничений. Иностранные граждане могли пересечь границу по такому документу только через некоторые погранпункты.

Теперь электронная виза будет действовать по всей России. Пересечь границу можно будет через пункты пропуска во многих регионах, а путешествовать – по всей стране.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия меняет правила въезда в страну. Согласно решению кабинета министров, родственники граждан РФ получат долгосрочные визы сроком до одного года.