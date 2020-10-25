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Алиев заявил о готовности Азербайджана согласовать режим прекращения огня в Карабахе

Анна Касаткина
12:28 25.10.2020
Лидер подчеркнул, что решение конфликта основано на территориальной целостности Азербайджана.
Алиев заявил о готовности Азербайджана согласовать режим прекращения огня в Карабахе
© Фото: Tofik Babayev, Xinhua, Globallookpress

Азербайджан готов согласовать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Да, мы готовы. Я неоднократно об этом говорил. Мы готовы сегодня согласовать прекращение огня», – сказал он.

Алиев уточнил, что для этого в Армении должны выразить приверженность принципам, ранее согласованным Россией, США и Францией. По словам азербайджанского лидера, от Еревана идут сигналы о невозможности урегулирования конфликта.

«Военный фактор приводит к большому ущербу и жертвам. Поэтому чем быстрее мы начнем субстантивные переговоры, тем быстрее будет найден путь урегулирования конфликта», – добавил Алиев в интервью Fox News.

Он подчеркнул, что решение конфликта основано на территориальной целостности Азербайджана.

Ранее Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян выразили готовность встретиться в Москве для проведения переговоров по Нагорному Карабаху.

Бои на линии соприкосновения идут с 27 сентября. Перемирие, которое было запланировано по итогам переговоров в Москве на 10 октября, было сорвано. Позже Ереван и Баку во второй раз решили в гуманитарных целях прекратить ведение огня с 18 октября. Однако сообщения о перестрелках в зоне конфликта поступают до сих пор.

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