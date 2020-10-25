Мясников назвал простой способ замедлить процесс старения

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об эффективном методе, который позволяет замедлить старение организма. Как утверждает специалист, для этого необходимо непрерывное получение новых знаний.

Когда человек учится чему-то новому, это стимулирует обновление нейронов головного мозга и замедляет процесс старения организма, добавил Мясников.

«Творите, пробуйте, изучайте что-то новое! Не бойтесь перемен, чтобы не стареть», — сказал врач в эфире телеканала «Россия 1».

Так, Мясников посоветовал освоить новый язык или попробовать выполнить сложное физическое упражнение.