Песков прокомментировал победу Нурмагомедова над Гэтжи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал победу российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Напомним, 24 октября спортсмен одержал победу над американцем Джастином Гэтжи.

«Мы рады его победе! И поздравляем его! А все остальное — его выбор», — сказал Песков, передает Championat.com.

Напомним, после боя Нурмагомедов обратился к своим болельщикам с заявлением о завершении карьеры. Он уточнил, что принял участие в бою в последний раз, так как это обещал своей матери. Спортсмен поблагодарил своих фанатов и призвал их заботиться о родителях.

Это был первый бой Хабиба после смерти его отца Абдулманапа Нурмагомедова. Мужчина умер в июле этого года от осложнений на фоне коронавируса.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов заявил, что скоро вернется в смешанные единоборства (MMA). Спортсмен решил пойти по стопам своего отца и стать тренером.

По словам Хабиба, сейчас много молодых ребят, подрастающих бойцов. И он намерен «вернуться на вершину» в качестве наставника. Он также пообещал помогать своему тренеру Хавьеру Мендесу.