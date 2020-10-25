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Песков прокомментировал победу Нурмагомедова над Гэтжи

Виктория Ивашечкина
12:10 25.10.2020
Российский боец после боя обратился к своим болельщикам и заявил о завершении спортивной карьеры.
Песков прокомментировал победу Нурмагомедова над Гэтжи
© Фото: teamkhabib, VK

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал победу российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Напомним, 24 октября спортсмен одержал победу над американцем Джастином Гэтжи.

«Мы рады его победе! И поздравляем его! А все остальное — его выбор», — сказал Песков, передает Championat.com.

Напомним, после боя Нурмагомедов обратился к своим болельщикам с заявлением о завершении карьеры. Он уточнил, что принял участие в бою в последний раз, так как это обещал своей матери. Спортсмен поблагодарил своих фанатов и призвал их заботиться о родителях.

Это был первый бой Хабиба после смерти его отца Абдулманапа Нурмагомедова. Мужчина умер в июле этого года от осложнений на фоне коронавируса.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов заявил, что скоро вернется в смешанные единоборства (MMA). Спортсмен решил пойти по стопам своего отца и стать тренером.

По словам Хабиба, сейчас много молодых ребят, подрастающих бойцов. И он намерен «вернуться на вершину» в качестве наставника. Он также пообещал помогать своему тренеру Хавьеру Мендесу.

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