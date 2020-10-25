СК завел дело об убийстве депутата Петрова под Выборгом

Следователи квалифицируют гибель бизнесмена и муниципального депутата Александра Петрова, застреленного в Выборгском районе Ленинградской области, как заказное убийство. Об этом сообщили в региональном СК.

«Следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова (п. «з» ч.2 ст105 УК РФ)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером в субботу, 24 октября, «неустановленное лицо совершило выстрел из огнестрельного оружия в область груди 61-летнего мужчины, находившегося на территории своего дома под Выборгом в Ленинградской области».

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного управления СК России по Ленинградской области в составе следователей отдела по расследованию особо важных дел, следователей-криминалистов следственного управления и следователей СО по городу Выборгу.

В настоящее время устанавливается круг общения потерпевшего и иные обстоятельства, имеющие значение для расследования уголовного дела.