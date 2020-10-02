Гай Ричи снимет сериал по мотивам фильма «Джентльмены»

Криминальная комедия Гая Ричи «Джентльмены», вышедшая на экраны в феврале этого года, будет положена в основу сериала. Автором картины станет сам знаменитый британский режиссер.

Он же исполнит роль сценариста и исполнительного продюсера при поддержке продюсерской команды из полнометражной версии.

Телевизионная адаптация фильма будет создана для Miramax TV.

Как указывает издание Deadline, «Джентльмены», согласно первому плану, должны были увидеть свет в форме сериала. Благодаря новому проекту первоначальный замысел режиссера будет воплощен в жизнь.