Корпус разрушен: кадры последствия взрыва танкера в Азовском море

Опубликованы новые кадры с танкером «Генерал Ази Асланов» в Азовском море. На них зафиксированы последствия взрыва и пожара. Судя по кадрам, корпус судна значительно поврежден.

Напомним, инцидент произошел вечером в субботу, 24 октября. Танкер шел без груза, когда случился взрыв. По предварительной версии, взорвались пары нефтепродуктов.

На борту судна находились 13 членов экипажа. Десятерых человек удалось спасти. Трое считаются пропавшими без вести, на их поиски вылетели вертолеты МЧС России.

Ранее в Росморречфлоте сообщалось, что утечки топлива и нефтепродуктов с поврежденного взрывом танкера «Генерал Ази Асланов» нет.