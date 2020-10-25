Онищенко рассказал, когда стоит ожидать спада заболеваемости COVID-19 в России

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что уровень заболеваемости COVID-19 в стране может начать снижаться уже к концу этого - началу следующего года. Кроме того, академик РАН добавил, что если россияне будут соблюдать все санитарные нормы, то вспышку заболеваемости удастся остановить раньше.

«Если мы с вами будем выполнять все требования, которые нам предписаны…тогда мы можем и закончить это в течение очень короткого времени: прекратилась передача, вылечились все больные, и все», - заявил эксперт.

Онищенко объяснил, что профилактика коронавируса состоит из трех этапов. К первому относятся дистанцирование, ношение масок и гигиена рук. Ко второму - переход на дистанционный режим работы, а на третьем этапе речь идет о масштабированном производстве вакцины от коронавируса и прививании населения. Прежде всего, подчеркнул специалист, в вакцинации нуждается старшее поколение, которое на сегодняшний день является самой уязвимой группой по медицинским показаниям.

«В гриппе семь дней инкубационный период, здесь - 14. Даже если мы удваиваем эту цифру - при том, что надо сделать поправку на то, что коронавирус менее контагиозен, чем грипп…Даже такой грубый счет выводит нас на 14-18 недель, то есть где-то три месяца: ноябрь, декабрь, январь. Но если мы выполним эти три этапа, о которых я сказал, то мы можем и раньше купировать эту вспышку», - сказал Онищенко.

В России за прошедшие сутки выявили 16 710 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю инфекции. Общее число заразившихся в стране с начала пандемии выросло до 1 513 877 человек. За сутки от инфекции скончались 229 пациентов, за все время умерло 26 050. Всего COVID-19 перенесли 1 138 522 пациентов.