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Иммунолог рассказал об опасности самолечения при COVID-19

Виктория Ивашечкина
10:08 25.10.2020
Специалист подчеркнул, что бесконтрольный прием антибиотиков может привести к нарушению баланса в организме.
Иммунолог рассказал об опасности самолечения при COVID-19
© Фото: Michal Jarmoluk, Pixabay

Врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев заявил, что противовирусные препараты могут нанести вред иммунной системе. Поэтому нельзя заниматься самолечением, особенно, при коронавирусе.

«Всегда опасность есть. Эти препараты практически все влияют на иммунную систему. Кто может сказать, как у вас работает иммунная система?», - отметил специалист, передает «360». 

По словам врача, если принимать противовирусные препараты бесконтрольно, то в итоге это приведет к нарушению баланса в организме. В результате вся иммунная система может разактивироваться, уверен Щепеляев.

Врач также напомнил, что людям, не имеющим хронические заболевания, ничем страшным самостоятельное употребление антибиотика азитромицина не грозит. Данный препарат назначают при лечении коронавируса, он помогает предотвратить бактериальную пневмонию. Однако, как считает Щепеляев, мало кто знает о всех своих хронических заболеваниях.

Ранее в Минздраве оценили эффективность антибиотиков при COVID-19 и для профилактики. По мнению специалистов, прием этих лекарств не по назначению может привести к медикаментозной устойчивости других микроорганизмов из полости рта и кишечника, способных вызвать заболевания

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