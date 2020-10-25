В России за сутки выявили 16 710 случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки выявили 16 710 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю инфекции.

Общее число заразившихся в стране с начала пандемии выросло до 1 513 877 человек.

За сутки от инфекции скончались 229 пациентов, за все время умерло 26 050. По выздоровлению выписали 7 704 человек, всего COVID-19 перенесли 1 138 522 пациентов.