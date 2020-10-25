Назван эффективный способ избавиться от похмелья

Врач-нарколог Алексей Казанцев назвал способ быстро восстановить организм после выпитого накануне алкоголя.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо принять контрастный душ. Нужно попеременно включать то горячую, то холодную воду на пять секунд. После этого можно попробовать восстановить водно-электролитный баланс организма.

«Необходимо принимать минералочку, чтобы выводить ph крови в сторону ощелачивания», - рассказал врач в интервью «Пятому каналу».

По словам врача, при похмелье также важно правильно позавтракать. Одним из вариантов может быть не пережаренный омлет. Также в течение дня специалист рекомендовал принимать витамины и препараты, которые содержат калий и магний.

«Можно принять препараты на основе янтарной и лимонной кислоты — это ускорит детоксикацию», — подчеркнул врач.

Чтобы улучшить общее самочувствие необходимо совершить небольшую прогулку на свежем воздухе и воздержаться от сильных физических нагрузок.

Ранее ученые из Университета Хельсинки и Университета Восточной Финляндии назвали способ борьбы с похмельем. Исследователи выяснили, что с ним эффективно справляются продукты с высоким содержанием аминокислоты L-цистеин. Самыми простыми и распространенным примерами таких продуктов служат сырые куриные яйца и семечки подсолнечника, а также свежий горох.