Названы способы отличить телефонного афериста от сотрудника банка

Эксперт рассказал, на что нужно в первую очередь обратить внимание, чтобы не попасться на уловки телефонных аферистов и понять, кто звонит: мошенник или реальный сотрудник банка.

«Встречаются случаи, когда злоумышленники звонят и не пытаются получить никакой информации, кроме той, какие карточки и каких банков есть у потребителя», - рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

По его словам, часто такой звонок - это предварительный сбор информации для целевой атаки, которую аферисты могут предпринять значительно позже, передает Sputnik.

Сизов подчеркнул, что аферисты очень хорошо адаптировались, выучили алгоритмы разговоров, принятых в банках и все же их можно вычислить.

К примеру, банк может самостоятельно приостановить активность платежных инструментов клиентов. Мошенникам для этого нужна дополнительная информация. А банк сначала блокирует карточку, потом связывается с клиентом и задает вопросы.

Мошенникам всегда нужны дополнительные сведения о человеке. Насторожить должны вопросы о кодовых словах, просьбах продиктовать одноразовые пароли. Расчет аферистов на внезапность и на то, что они смогут застать жертву врасплох, получив тем самым необходимые данные.

Ранее в Роскачестве рассказали, чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества, лучше вообще не брать трубки с незнакомых номеров. Злоумышленники часто с помощью специальной сервисов IP-телефонии могут подменять номера и делать их идентичными реальным банковским контактам