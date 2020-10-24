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Названы способы отличить телефонного афериста от сотрудника банка

Виктория Ивашечкина
09:59 24.10.2020
Злоумышленники чаще всего запрашивают дополнительные данные о человеке, что должно насторожить во время разговора.
Названы способы отличить телефонного афериста от сотрудника банка
© Фото: Pexels, Pixabay

Эксперт рассказал, на что нужно в первую очередь обратить внимание, чтобы не попасться на уловки телефонных аферистов и понять, кто звонит: мошенник или реальный сотрудник банка.

«Встречаются случаи, когда злоумышленники звонят и не пытаются получить никакой информации, кроме той, какие карточки и каких банков есть у потребителя», - рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

По его словам, часто такой звонок - это предварительный сбор информации для целевой атаки, которую аферисты могут предпринять значительно позже, передает Sputnik

Сизов подчеркнул, что аферисты очень хорошо адаптировались, выучили алгоритмы разговоров, принятых в банках и все же их можно вычислить.

К примеру, банк может самостоятельно приостановить активность платежных инструментов клиентов. Мошенникам для этого нужна дополнительная информация. А банк сначала блокирует карточку, потом связывается с клиентом и задает вопросы.

Мошенникам всегда нужны дополнительные сведения о человеке. Насторожить должны вопросы о кодовых словах, просьбах продиктовать одноразовые пароли. Расчет аферистов на внезапность и на то, что они смогут застать жертву врасплох, получив тем самым необходимые данные.

Ранее в Роскачестве рассказали, чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества, лучше вообще не брать трубки с незнакомых номеров. Злоумышленники часто с помощью специальной сервисов IP-телефонии могут подменять номера и делать их идентичными реальным банковским контактам

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