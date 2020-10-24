Больше семи тысяч мертвых тюленей нашли у побережья Намибии

На юго-западном побережье Африки в Намибии на пляже обнаружили более семи тысяч мертвых тюленей.

В основном это совсем молодые животные, которые не могли питаться самостоятельно, но есть и взрослые особи. Сейчас на место массового мора тюленей отправились специалисты. Среди них токсикологи и представители природоохранных организаций.

Пока они рассматривают только три версии гибели животных: недостаток еды из-за изменения течений, неизвестное заболевание или отравление токсинами, которые могли попасть в воду.