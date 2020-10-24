На руинах средневековой церкви в Британии были найдены «следы ведьм»

«Следы ведьм» в виде множества линий, выходящих из просверленного отверстия были обнаружены на двух камнях у руин британской церкви Святой Марии, в Бакингемшире. Обрушившаяся конструкция постройки была случайно обнаружена во время строительства высокоскоростной железной дороги.

По словам археологов, средневековые граффити, были скорее всего написаны для отпугивания злых духов. Исследователи заметили десятки гравюр на различных камнях того, что когда-то было церковью.

Знаки, по словам ученых, также можно интерпретировать как циферблаты раннего солнца. Расположение одного из камней в средневековой церкви Святой Марии предполагает, что знаки могли быть созданы для защиты, пишет Daily Star.

Археологи подчеркнули, что исследование, проводимое в рамках спецпроекта HS2, позволяет раскрыть многолетнее наследие и британскую историю и поделиться ими со всем миром.

«Открытия, подобные этим необычным отметкам, создали дискуссии об их назначении и использовании, предлагая увлекательное путешествие в прошлое», - отметили ученые.

Специалисты рассказали, что подобные «знаки ведьм» для отпугивания злых духов были обнаружены на средневековых объектах по всей Великобритании, включая набор, обнаруженный в прошлом году в пещерном комплексе Creswell Crags.