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Онищенко выступил с призывом к россиянам

Анна Касаткина
08:58 24.10.2020
Ответственное отношение каждого поможет сохранить «миллионы часов здоровой жизни», отметил депутат.
Онищенко выступил с призывом к россиянам
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко обратился с призывом к россиянам. Он попросил сограждан соблюдать меры предосторожности в период пандемии.

«Соблюдайте, пожалуйста, те меры, которые всем знакомы, но которые многие стараются игнорировать. Все зависит от нас», – сказал депутат в эфире НСН.

Онищенко подчеркнул, что такое ответственное отношение поможет сохранить «миллионы часов здоровой жизни».

В России за прошлые сутки выявили рекордное с начала пандемии количество заболевших – 17 тысяч 340 человек. Для сдерживания инфекции во многих регионах России ввели так называемый масочный режим.

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