В стране и мире Онищенко выступил с призывом к россиянам Анна Касаткина Ответственное отношение каждого поможет сохранить «миллионы часов здоровой жизни», отметил депутат. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко обратился с призывом к россиянам. Он попросил сограждан соблюдать меры предосторожности в период пандемии. «Соблюдайте, пожалуйста, те меры, которые всем знакомы, но которые многие стараются игнорировать. Все зависит от нас», – сказал депутат в эфире НСН. Онищенко подчеркнул, что такое ответственное отношение поможет сохранить «миллионы часов здоровой жизни». В России за прошлые сутки выявили рекордное с начала пандемии количество заболевших – 17 тысяч 340 человек. Для сдерживания инфекции во многих регионах России ввели так называемый масочный режим. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика