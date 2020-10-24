Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе из-за выброшенного паспорта

В Новосибирске спасли мужчину, застрявшего в мусоропроводе многоэтажного дома. Он залез туда самостоятельно, но выбраться наружу так и не смог.

Инцидент произошел в доме на улице Пархоменко. Жители позвонили спасателям с сообщением о том, что молодой человек забрался в мусоропровод на уровне первого этажа.

«Прибыв на место, спасатели действительно обнаружили мужчину, который объяснил свой поступок тем, что якобы уронил в мусоропровод паспорт», – рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе Новосибирска.

Ранее в Москве сотрудники ДПС вызволили мужчину из запертой снаружи машины.